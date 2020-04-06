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İslahiye'de koronavirüs tedbirleri

Mahalle tabelası Uyarı tabelası, Güvelik korucusu mahalle girişinde görev yapması Muhtar Süleyman Yılmaz ile röportaj Mahalle camisinde yapılan anons Mahalle sakini ve bakkal ile röportaj Kapatılan mahalle kahvehanesi Mahalleden görünüm - İslahiyeİslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve...

06.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:48
Mahalle tabelası
Uyarı tabelası,
Güvelik korucusu mahalle girişinde görev yapması
Muhtar Süleyman Yılmaz ile röportaj
Mahalle camisinde yapılan anons
Mahalle sakini ve bakkal ile röportaj
Kapatılan mahalle kahvehanesi
Mahalleden görünüm - İslahiye
İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 49 işletme denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 4 işletmeye cezai işlem uygulandı, 2 ekmek fırını hıfzıssıhha kararlarına muhalefetten dolayı kapatıldı.
Kırsal Kayabaşı Mahallesi girişine ise "seyyar satıcı, hurdacı ve dilenci girişi yasaktır" yazılı tabela asıldı.
Muhtar Süleyman Yılmaz, hurdacı, seyyar satıcı ve dilencilerin sık sık uğradığını, muhtarlık olarak da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kişilerin mahalleye girmemesi için önlem aldıklarını söyledi. İslahiye’de koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta, Güncel

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İslahiye'de koronavirüs tedbirleri
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