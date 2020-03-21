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İslahiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı

GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Demokrasi Meydanı ile parklarda bulunan bankları kaldırdı.

21.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:44
İslahiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı

GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Demokrasi Meydanı ile parklarda bulunan bankları kaldırdı.

Belediye ekipleri, resmi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnsanların bir arada bulunmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların evde kalmasını sağlamak amacıyla Demokrasi Meydanı ve parklardaki banklar belediye ekiplerince sökülerek traktörlere yüklenip, götürülüyor. Koronavirüs tehlikesinin geçmesinin ardından bankların yeniden bulundukları yere montajlarının yapılacağı belirtildi.Zabıta ekipleri, bankların sökülmesi sırasında meydan ve parklarda bulunan vatandaşları aralarındaki mesafeyi korumaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyardı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Demokrasi Meydanı, Koronavirüs, İslahiye, Güncel

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