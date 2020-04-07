Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İslahiye'de koronavirüs tedbirleri sıkı uygulanıyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sıkı şekilde uygulanmaya devam ediliyor.

07.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:58
İslahiye'de koronavirüs tedbirleri sıkı uygulanıyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sıkı şekilde uygulanmaya devam ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye 'de de görülen koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler yurt genelinde devam ediyor. İslahiye'de de güvenlik güçleri araçlarıyla megafonlardan anonslar yaparak 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakileri sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

3 KİŞİYE 392 LİRA CEZA

Jandarma ekipleri Serinevler Mahallesi'nde devriye görevi yaparak araç megafonuyla koronavirüs tedbirlerini hatırlatıp, sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi. Ekipler, sokakta karşılaştıkları vatandaşların kimlik kontrollerini yaparak yasakla ilgili uyarılarda bulundu. Jandarmaların yolcu minibüsünde yaptığı kontrollerde de yasağı ihlal ederek dışarı çıktığı saptanan 18 yaşındaki 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 392 lira idari para cezası uyguladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İslahiye, Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İslahiye'de koronavirüs tedbirleri sıkı uygulanıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

14:40: Toroslar'ın her köşesi gün boyu dezenfekte ediliyor - Haber 14:40: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, korona... - Haber 14:40: TBMM hastanesi doktoru taburcu oldu - Haber 14:40: Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye 6 bin 918 lira ceza kesildi - Haber 14:40: Muhtar kendi maaşıyla gıda yardımı dağıtıyor - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler