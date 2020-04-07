İslahiye'de koronavirüs tedbirleri sıkı uygulanıyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sıkı şekilde uygulanmaya devam ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye 'de de görülen koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler yurt genelinde devam ediyor. İslahiye'de de güvenlik güçleri araçlarıyla megafonlardan anonslar yaparak 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakileri sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

3 KİŞİYE 392 LİRA CEZA

Jandarma ekipleri Serinevler Mahallesi'nde devriye görevi yaparak araç megafonuyla koronavirüs tedbirlerini hatırlatıp, sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi. Ekipler, sokakta karşılaştıkları vatandaşların kimlik kontrollerini yaparak yasakla ilgili uyarılarda bulundu. Jandarmaların yolcu minibüsünde yaptığı kontrollerde de yasağı ihlal ederek dışarı çıktığı saptanan 18 yaşındaki 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 392 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA