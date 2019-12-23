Haberler » Güncel » İslahiye'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında - Haber

İslahiye'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir markete giren hırsız 15 bin lira değerinde sigara çaldı.

23.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:56 İslahiye'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'in ilçesinde, bir markete giren hırsız 15 bin lira değerinde sigara çaldı. Şüphelinin hırsızlığı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Osman Gözel'e ait markete sabah karşı gelen bir kişi, iş yerinin kepenk ve kapı kilidini kırarak girdi. Şüpheli, cep telefonu ışığı ile market raflarında bulunan 15 bin lira değerindeki sigaraları poşete doldurdu. Yaklaşık on dakika kaldıktan sonra marketten ayrılan şüphelinin ardından sabah saatlerinde geldiği iş yerinde soygunu fark eden Osman Gözel, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığın ardından polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Market sahibi Osman Gözel, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığın ardından şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.



İslahiye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:40   Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı - Haber
18:40   Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü-5 - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce aileye tazminat ödenecek - Haber
18:39   Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı - Haber
18:38   Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den Suudi mahkemesinin kararına tepki Açıklaması - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:00   İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Haber
16:17   Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
23.12.2019 18:43:04