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İslahiye'de "muhacir ekmeği"ne ilgi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar, "muhacir ekmeği" olarak bilinen ekmeğe rağbet ediyor.

08.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:04
İslahiye'de
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar, "muhacir ekmeği" olarak bilinen ekmeğe rağbet ediyor.
İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi'nde yaşayan ve seneler evvel Bulgaristan 'dan göç ettikleri kaydedilen aile, geleneksel yöntemle ekmek yapıyor.
Mine Emek, eşi ve çocuklarının yardımıyla, yöre insanının "muhacir ekmeği" dediği mayalı ekmeği yaparak satıyor.

Emek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bin gram ekmeği 3,5 liradan sattıklarını ve buzdolabında muhafaza edildiğinde uzun süre dayandığını ifade etti.

Emek, daha önce günlük 150 civarında olan satışın iki katına çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Bulgaristan, Gaziantep, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İslahiye'de 'muhacir ekmeği'ne ilgi - Haberler

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