İslahiye'de Muhtarlar Vatandaşlarla Buluştu

29 Kasım 2018 Perşembe 09:59



29 Kasım 2018 Perşembe 09:59

İslahiye ilçesinde, "Muhtar ve Vatandaşlarla Buluşma Toplantısı" gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda her ay düzenlenen toplantı, Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye Kaymakam Vekili Lokman Düzgün başkanlığında İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Toplantıya, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Durmaz ve 70 mahalle muhtarı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.Kaymakam Düzgün, toplantıda vatandaşlar ve muhtarlarla sohbet ederek onların sorunlarını ve isteklerini dinledi.Muhtarlar, elektrik, mera sorunları, meralara yapılan kaçak yapı, gıda denetimleri gibi farklı 10 maddede sorunları dile getirdi.İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tahta, düğünlerde silah atılmaması, terörle ve uyuşturucuyla mücadelede mahallede görülen yabancıların güvenlik güçlerine bildirilmesini istedi.Toplantıdan sonra İslahiye Belediyesi, toplantıya katılanlara yemek ikramında bulundu.