İslahiye'de okullar korona virüsüne karşı ilaçlandı
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, resmi ve özel okullar Koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak, dezenfekte edildi.
13.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:15
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, resmi ve özel okullar Koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak, dezenfekte edildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gaziantep Valiliği başlattığı 'Korona virüse karşı mücadele 'kapsamında tüm okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlatıldı. İlçe merkezi ve kırsalda bulunan ilk, orta ve liselerden oluşan 80 okulun ilaçlaması ve dezenfekte edilecek.Okullarda özellikle öğrencilerimizin yoğun bir şekilde kullandığı musluklar, kapı kolları ve metala bulaşıp daha kalıcı olduğu için metal alanlar başta olmak üzere ilgili yerlerin ilaçlanırken, çalışanlar tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattıklarını ifade etti.
Kaynak: DHA
Etiketler : Gaziantep Valiliği, Koronavirüs, İslahiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli