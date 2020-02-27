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İslahiye'de ortaokul öğrencileri jandarmayı tanıdı

İslahiye'de ortaokul öğrencileri jandarmayı tanıdıİSLAHİYE İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine tanıtım yapıldı.

27.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:31
İslahiye'de ortaokul öğrencileri jandarmayı tanıdı
İSLAHİYE İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine tanıtım yapıldı. Öğrenciler, askerlerin kullandığı silahları ilgiyle inceledi.
İslahiye Cumhuriyet Ortaokulu tarafından olarak okula davet edilen İlçe Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komando Taburu'nda görevli askerler kullandıkları son teknoloji silahlar, araçlar ile okul bahçesinde stantlar açtı. Ekipler, öğrencilere jandarma olay yeri inceleme, drone ve trafik ekiplerinin kullandığı araç ve gereçleri komandolar ise operasyona tam hazır şekilde katıldıkları etkinlikte kullanılan silahlar da tanıtıldı.
Zırhlı araçlara binme fırsatı da yakalayan öğrenciler, son olarak rehine kurtarma operasyon köpeği 'Çakı'nın gösterisini heyacanla izledi.
İslahiye'de ortaokul öğrencileri jandarmayı tanıdı

Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


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