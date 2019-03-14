İslahiye'de Özel Öğrenciler İçin Spor Müsabakası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ortaokul ve liselerdeki özel eğitim gerektiren öğrencilere yönelik spor müsabakaları yapıldı.
"Siz Bitti Demeden Asla Bitmez" projesi kapsamında, masa tenisi, dart ve bocce dallarında düzenlenen müsabakalar, Borsa İstanbul Fen Lisesinin spor salonunda gerçekleştirildi.
Yarışlarda başarı gösterenlere ödüllerini, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin verdi.
Kaymakam Kotan, öğrencilerle tenis ve dart oynadı.
Borsa İstanbul, Gaziantep, Güncel
Kaynak: AA