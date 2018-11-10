İslahiye'de Saat 09.05'te Hayat Durdu

GAZİANTEP'in İslahiye
İlçesinde, Mustafa Kemal Atatürk
'ün vefatının 80'inci yıl dönümü törenlerinde saatlerin 09.05'i göstermesiyle hayat durdu. Demokrasi Meydanı
'ndaki törene; Gaziantep
Vali Yardımcısı İbrahim Halil
Toprak, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural
, askeri erkan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Saatlerin 09.05'i göstermesinin ardından sirenlerin çalmasıyla adeta hayat durdu. Sirenlerin çaldığını görenler bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu. - Gaziantep
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:23