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İslahiye'de sabah saatlerinde akşam karanlığı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabahın erken saatlerinde iş yerine giden vatandaşlar halen aydınlanmayan hava nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

05.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:54İslahiye'de sabah saatlerinde akşam karanlığı
'in İslahiye ilçesinde sabahın erken saatlerinde iş yerine giden vatandaşlar halen aydınlanmayan hava nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Karanlık hava nedeniyle sürücüler farlarını açık ilerleyebildi.

İslahiye ilçesinde her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde iş yerlerine gitmek üzere yola çıkanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. saat 07.30-08.00 sıralarında evlerinden çıkan vatandaşlar, dışarıda karanlıkla karşılaştı. Güne başlamadan gün bitimindeki gibi hissettiklerini belirten sürücüler farlarını açarak seyrederken, esnaflar ise sabahın erkan saatlerinde iş yeri ışıklarını açmak zorunda kaldı. Vatandaşlar, bu ilginç durum nedeniyle "hayırlı sabahlar mı desek, yoksa hayırlı akşamlar mı" diyerek espri yaptı.

Sabah iş yerlerini açmaya geldiklerinde akşam karanlığıyla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, "Çok ilginç bir hava. Bugün sabah uyandık, bir kaç saatte tekrar akşam oldu zannettik. Akşam olmuş hissi veriyor, içimizi karartıyor" diye konuştu.

Sabah saatlerinde akşamı yaşayan ilçe halkı, yağan yağmurun ardından havanın düzelmesi ile rahat bir nefes alabildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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