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İslahiye'de sebze pazarında koronavirüs tedbirleri devam ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan sebze pazarında koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

15.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:41
İslahiye'de sebze pazarında koronavirüs tedbirleri devam ediyor
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde kurulan sebze pazarında koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.
Pazara giren vatandaşların ateşleri ölçüldü, İslahiye Belediyesi zabıta ekiplerince maske dağıtıldı, dezenfekte hizmeti verildi.
Sosyal mesafe kuralı sık sık görevlilerce anons edilirken, tezgahlar arasındaki mesafe 3 metre olarak uygulandı.
Ürünle müşteri arasına emniyet şeridinin çekildiği pazarda, sebze ve meyveler el değmeden, satıcı tarafından poşetlenerek satılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Zabıta, Güncel
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