İslahiye'de sebze pazarında koronavirüs tedbirleri devam ediyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan sebze pazarında koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.
15.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:41
Pazara giren vatandaşların ateşleri ölçüldü, İslahiye Belediyesi zabıta ekiplerince maske dağıtıldı, dezenfekte hizmeti verildi.
Sosyal mesafe kuralı sık sık görevlilerce anons edilirken, tezgahlar arasındaki mesafe 3 metre olarak uygulandı.
Ürünle müşteri arasına emniyet şeridinin çekildiği pazarda, sebze ve meyveler el değmeden, satıcı tarafından poşetlenerek satılıyor.
Kaynak: AA