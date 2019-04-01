İslahiye'de Seçim Kutlaması

İslahiye Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti
adayı Kemal Vural
'ın kazanmasının ardından partililer kutlama yaptı.
AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan partililer ve vatandaşlar, Vural'ın resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçilmesini coşkuyla kutladı.
Kemal Vural, yaptığı konuşmada, bugünden itibaren kaldıkları yerden hizmetlerine devam edeceklerini belirterek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.
Sonuçtan memnun olduklarını ve herkesin başkanı olacağını dile getiren Vural, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın 'gönül belediyeciliği' dediği olay budur. Tekrar görevimize dönüp kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.
Kemal Vural, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA