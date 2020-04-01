İslahiye'de, semt pazarına gelenlerin ateşi ölçüldü
İslahiye'de, semt pazarına gelenlerin ateşi ölçüldüGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, pazar yerine girişlerde, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların ateşleri ölçüldü.
01.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:47
İslahiye 'de, semt pazarına gelenlerin ateşi ölçüldü
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, pazar yerine girişlerde, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların ateşleri ölçüldü. Polisler de alışveriş yapanları megofonla sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Koronvirüs salgını sonrası İslahiye'de kurulan pazar alanında tedbirler artırıldı. Dezenfekte edilen pazar alanına gelenlerin, giriş noktasında polisler tarafından ateşleri ölçüldü. Ateşi olmayanların pazara girmelerine izin verilmedi.
Ürünlere temasa izin verilmeyen pazarda, koruyucu tulum giyen polisler, megafonlarla vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, pazar yerine girişlerde, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların ateşleri ölçüldü. Polisler de alışveriş yapanları megofonla sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Koronvirüs salgını sonrası İslahiye'de kurulan pazar alanında tedbirler artırıldı. Dezenfekte edilen pazar alanına gelenlerin, giriş noktasında polisler tarafından ateşleri ölçüldü. Ateşi olmayanların pazara girmelerine izin verilmedi.
Ürünlere temasa izin verilmeyen pazarda, koruyucu tulum giyen polisler, megafonlarla vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
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Kaynak: DHA