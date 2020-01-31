Haberler » Güncel » İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısı - Haber

İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısı

İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, belediye tarafından hoparlörle sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı anonsu yapıldı.

31.01.2020 23:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:56
'de soba zehirlenmesi uyarısı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, belediye tarafından hoparlörle sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı anonsu yapıldı.
İslahiye Belediyesi ekiplerince sosyal medya üzerinden ve mahallelerde hoparlörlerle gece şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta, "İlçemizde şiddetli rüzgardan dolayı,soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ilanen duyrulur" denildi.
Yetkililer, halkı özellikle gece yarısından sonra sobaya kömür atmamaları yönünde uyardı.
Öte yandan, İslahiye'de son 24 saat içinde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Devlet Hastanesine 12'si çocuk 27 kişinin başvurduğu öğrenildi.
İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısı

İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

09:07  Savaş Gemisi filmi konusu nedir? Savaş Gemisi oyuncuları ve Savaş Gemisi özeti!
09:04  Büyük Hazine filmi konusu nedir? Büyük Hazine oyuncuları ve Büyük Hazine özeti!
08:43  Deren Talu kimdir? Defne Samyeli'nin olan kızı Deren Talu kaç yaşında, mesleği ne?
08:20  Ahmet Ercan kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan biyografisi!
04:00  Barış Manço kimdir? Barış Manço nereli? Barış Manço hayatı, biyografisi
1.02.2020 09:33:14