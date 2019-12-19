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İslahiye'de tefeci operasyonu: 31 gözaltı

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı.

19.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34İslahiye'de tefeci operasyonu: 31 gözaltı
'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, tefecilik iddiası ile belirlen ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Operasyonlarda 31 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise farklı kişilere yazılmış çek ve senetler, dijital materyaller, hesap döküm kağıtları, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 35 adet fişek, yüklü miktarda dolar ve Türk Lirası ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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