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İslahiye'de trafik ekipleri alkol denetimi yaptı

İslahiye'de trafik ekipleri alkol denetimi yaptıGAZİANTEP - İslahiye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri akşam saatlerinde alkol denetimi uygulaması yaptı.

28.09.2019 11:01
İslahiye'de trafik ekipleri alkol denetimi yaptı
GAZİANTEP - İslahiye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri akşam saatlerinde alkol denetimi uygulaması yaptı.
Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde Demokrasi Meydanı yakınında alkol denetimi yapan trafik ekipleri, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını da denetledi. Yaklaşık bir saat süren denetimde 34 araç denetlenirken, alkol kullanımından dolayı bir sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. Toplamda 6 sürücüye değişik maddelerden 5634 TL cezai işlem uygulandı.
Denetimden memnun olduklarını belirten bazı sürücüler ise, bu tarz uygulamaların sıklıkla yapılması gerektiğini belirttiler.
İslahiye'de trafik ekipleri alkol denetimi yaptı

İslahiye Emniyet Müdürlüğü, İslahiye, Yerel

Kaynak: İHA

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