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İslahiye'de üreticilere 100 bin çilek fidesi desteği

İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, 5 mahallede 100 bin çilek fidesi desteğinde bulundu.

03.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:49 İslahiye'de üreticilere 100 bin çilek fidesi desteği
İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, 5 mahallede 100 bin çilek fidesi desteğinde bulundu.

Hayata geçirilen proje ile Amanos Dağları eteğindeki Yağızlar, Tandır, Boğaziçi, İdilli ve Köklü mahallelerindeki 20 çiftçiye toplam 100 bin çilek fidesi ve plastik malç desteği verildi.
Proje ile ilçede çilek üretiminin yaygınlaştırılması, teşvik edilmesi ve çileğin ilçede önemli bir gelir kapısına dönüştürülmesi amaçlanıyor.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere üretim konusunda yerinde bilgiler vererek danışmanlık yapıyor.

İlçede örtü altında çilek üretimi yapan Bülent Yakar, proje ile bölgede çilek üretiminin ve çiftçinin gelirinin artacağını belirtti.

Amanos Dağları, Güncel

Kaynak: AA

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