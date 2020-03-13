İslahiye'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
13.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:11
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan L.T ve Y.K., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu sattığı belirlenen L.T ve Y.K.'yi evlerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, İslahiye, Güncel
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