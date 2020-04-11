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İslahiye'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekmek ihtiyacını karşılıyor

Gaziantep'in İslahiye Vefa Sosyal Destek Grubu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlara, ekmek ulaştırıyor.

11.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:08
İslahiye'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekmek ihtiyacını karşılıyor
Gaziantep 'in İslahiye Vefa Sosyal Destek Grubu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlara, ekmek ulaştırıyor.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İslahiye ilçesinde de cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Camilerden görevlilerce sık sık yapılan anonslarda insanların evde kalmaları için uyarılarda bulunuldu.
Öte yandan Kaymakamlık Vefa Destek Grubu ilçede kendisine ulaşan talepleri yerine getiriyor.
Ekipler, uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla dışarıya çıkamayan vatandaşların ekmek ulaştırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Gaziantep, Güncel
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