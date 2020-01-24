İslahiye'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Gaziantep
'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangından hasar meydana geldi.
Çamlıca Mahallesi Garnizon Caddesi'nde Mustafa Habuş'a ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden çıkan dumanları gören çevredekilerin haber
vermesi üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Yangında, evde hasar meydana geldi.
Yangın anında kimsenin bulunmadığı evde oturan Habuş ailesinin, 3 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinden Türkiye'ye geldiği ve İslahiye'de yaşamaya başladığı bildirildi.