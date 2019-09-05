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İslahiye'de yaya ve okul geçitlerine "Önce yaya" görselli çizgi çalışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince İslahiye ilçesinde yaya ve okul geçitlerinde "Önce yaya" görselli çizgi çalışması yapıldı.

05.09.2019 17:26 İslahiye'de yaya ve okul geçitlerine
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince İslahiye ilçesinde yaya ve okul geçitlerinde "Önce yaya" görselli çizgi çalışması yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İslahiye ilçe merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu İslahiye- Nurdağı yolunda Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi kavşağında yaya geçidi çizgilerini ve "Önce yaya" görsellerini çizdi.
Çalışmanın, önce ilçenin arterlerinde sonra da diğer ihtiyaç duyulan alanlarda devam edeceği belirtildi.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

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