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İslahiye'de zeytin hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 bin dekar alanda zeytin hasadına başlandı.

14.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:44
'in İslahiye ilçesinde 17 bin dekar alanda zeytin hasadına başlandı.
İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü verilerine göre, 459 bin adet zeytin ağacının bulunduğu ilçede 2 bin dekar alanda sofralık ve 15 bin dekar alanda yağlık zeytin üretimi yapılıyor.
, yağlık, Nizip yağlık ve Ayvalık çeşidi zeytin üretimi yapılan ilçede toplanan zeytinlerin bir kısmı yeşil ve siyah salamuralık olarak değerlendirilirken bir kısmı ise bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarında değerlendiriliyor.
İlçede, Kale, Burunsuzlar, Yeniceli, Fevzipaşa ve Beyler mahallesinde yoğun olarak zeytin üretimi yapılıyor.
Fevzipaşa Mahallesinde 26 yıldır zeytincilik yapan Ökkeş Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sofralık zeytinin rekoltesinin geçtiğimiz yıla göre düşük olduğunu ama fiyattan memnun olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin etkin çalışmaları sonucu bu yıl zeytin sineği zararlısı da yok üründe. Bu sene zeytinde yok senesi. Ağaç başına verim 8 ila 10 kilo arasında. Verim geçen yıl daha iyiydi." dedi.
İslahiye'de zeytin hasadı başladı

Gaziantep, Gemlik, Kilis, Güncel

Kaynak: AA


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