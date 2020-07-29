İslahiye’deki GAÜN öğrencileri mezun oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2019-2020 akademik yılı mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında düzenlendi.

GAÜN İslahiye Yerleşkesi'nde yapılan mezuniyet törenine fakülte öğrencilerini temsilen derece yapan öğrencilerle aileleri, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak katıldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, buradaki konuşmasında, pandemi döneminde Gaziantep Üniversitesi olarak eğitimi aksatmadan sürdürdüklerini, bunun da gurur verici olduğunu belirtti.

Öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileyen Paksoy, göreve geldiği tarihten bu yana fakültede her yıl 25'ten fazla etkinlik gerçekleştirdiklerini, bir ilçede fakülte olarak eğitim görmenin hüznünü öğrencilere yaşatmadıklarını kaydetti.

2019-2020 akademik yılında İslahiye'den 102'si kız toplam 142 öğrenci mezun oldu.

Programda, dereceye giren öğrencilere plaket ve belgeleri verildi.

Üç öğrenci daha sonra okulun yaş kütüğüne plaket çaktı.