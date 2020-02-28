İslahiye'deki Güneş Barajı'nda doluluk yüzde 80'e ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün İslahiye'deki yatırımlarından olan ve gölet inşaatı tamamlanarak 20 Ekim 2019'da su tutmaya başlanan Güneş Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Güneş Barajı projesinin tamamlanmasıyla 5 bin 40 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağı bildirildi.

Gaziantep'te yapılan çalışmalara değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Güneş Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 5 milyon 300 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projeleriyle tarımda verim sağlandığı belirtilen açıklamada, yapılan çalışmalarla kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltıldığı bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçün önlediğine dikkati çekildi.

Açıklamada, gölet inşaatı tamamlanarak 20 Ekim 2019'da su tutmaya başlanan Güneş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 80 seviyesine ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: AA