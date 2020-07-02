İslahiye'deki örtü yangını söndürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

02.07.2020 20:06 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:16
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Nurdağı Noğaylar Mahallesi'ndeki Güneykışla mevkisinde, tarlada saman balyalama makinesinden çıktığı belirtilen yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alandaki örtüye sıçradı.
Nurdağı, İslahiye ve Türkoğlu Orman İşletme Şefliği ve Nurdağı Belediyesi itfaiye ekipleri ile takviye gelen 4 arazöz, 2 su tankı, 1 yangına ilk müdahale aracı ve 1 helikopterin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında yaklaşık 12 dönüm alan zarar gördü. İslahiye’deki örtü yangını söndürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Haber
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