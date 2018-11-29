İslahiye'den Kısa Kısa

29 Kasım 2018 Perşembe 13:26



29 Kasım 2018 Perşembe 13:26

İslahiye Kaymakam Vekili Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün ilçedeki bazı kurumları ziyaret etti.Düzgün, ziyaretler kapsamında, 106. Topçu Alay Komutanlığında Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ile Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta'yı makamlarında ziyaret etti.Kaymakam Düzgün ziyarette, çalışmalar hakkında brifing aldı.İlçe müftüleri toplantısıKaymakam Düzgün, İslahiye ilçesinde düzenlenen ve kent genelinde görev yapan ilçe müftüleri toplantısına da katıldı.İl Müftüsü Ahmet Çelik başkanlığındaki toplantı, ilçedeki müftülük binasında düzenlendi.Düzgün, ilçe müftülüğüne yeni atanan Ramazan Yıldırım'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 - 2019 yılı umre programı ve 2019 yılı Hac programı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.