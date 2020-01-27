Haberler » Güncel » İslahiye'den sınırdaki İdliblilere 1 TIR yardım - Haber

İslahiye'den sınırdaki İdliblilere 1 TIR yardım

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen kampanyada toplanan yardımların bulunduğu TIR, rejim saldırıları nedeni ile Türkiye sınırına gelen İdliblilere gönderildi.

27.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:49İslahiye'den sınırdaki İdliblilere 1 TIR yardım

'in İslahiye ilçesinde, İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen kampanyada toplanan yardımların bulunduğu TIR, rejim saldırıları nedeni ile sınırına gelen İdliblilere gönderildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından bir süre önce 'İdlib umut ol' sloganıyla Türkiye Sınırına göç ederek yaşam mücadelesi vere İdlib'liler için Acil İnsan Yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek veren vatandaşlar, 12 günlük süreçte Demokrasi Meydanı'na kurulan çadıra gıda, giysi, battaniye ve yakacak yardımında bulundu. Kampanya kapsamında toplanan 1 TIR dolusu yardım bugün düzenlenen törenle sınır hattına gelen İdliblilere ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na hareket etti.

Yardımların gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Hayrat İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Hüseyin Çetin Çelik, İdlib'den sınırlarımıza göç edip yaşam mücadelesi veren insanlar için gıda, giyim, yakacak ve battaniye gibi acil insani yardım malzemeleri topladık. Bu malzemelerin olduğu TIR Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek bu insanlara ulaştırılacaktır. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Sınırımızdaki Suriyeli kardeşlerimizinde inşallah acil kurtuluşlar nasip etsinödedi.



Gaziantep, Türkiye, Hayrat, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:31  Tek isteği, çocuğunun sesini duyabilmek
14:30  Çaldıran Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası
14:30  Eskimeyen şarkılarla geçmişe yolculuk yaptılar
14:35  Sebze ve meyve deposunda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı
14:34  App Store 2020 uygulama önerileri belli oldu
27.01.2020 14:37:50