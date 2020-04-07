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İslahiye Devlet Hastanesi temizlik personelinden "evde kal" çağrısı"

Gaziantep'in İslahiye Devlet Hastanesi temizlik personeli "evde kal" çağrısı yaptı.

07.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:55
İslahiye Devlet Hastanesi temizlik personelinden
Gaziantep 'in İslahiye Devlet Hastanesi temizlik personeli "evde kal" çağrısı yaptı.
Geçen hafta İslahiye Belediyesi'nde görevli 80 temizlik görevlisi sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı belediyenin garajında toplanarak alkışlarla destek verdi.
Bunun üzerine İslahiye Devlet Hastanesi temizlik personeli de bir araya gelerek "evde kal" mesajı verdi. İslahiye Belediyesi temizlik personellerine hitaben "Bizler için gecesini gündüzüne katan belediye işçilerine teşekkür ederiz" diyerek belediye işçilerini alkışladı.
Hastane çalışanları "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı eşliğinde ellerinde taşıdıkları "Biz, sizin için buradayız. Sizde bizim için evinizde kalın Türkiye'm" yazılı notlarının ardından taşıdıkları Türk bayrağıyla belediye çalışanlarını selamlayarak alkışladılar.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Gaziantep, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İslahiye Devlet Hastanesi temizlik personelinden 'evde kal' çağrısı' - Haberler

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