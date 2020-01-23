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İslahiye elektriğinin yüzde 20'sini güneşten karşılıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Inosolar Enerji Güneş Enerjisi Tesisi, ilçenin elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor.

23.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:25
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Inosolar Enerji Güneş Enerjisi Tesisi, ilçenin elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor.
İslahiye'nin Fevzipaşa Mahallesi Çiftlik Mevkisinde 2017 yılında üretime başlayan 600 dönümlük arazide kurulu bulunan tesis, bölgeye önemli katkı sağlıyor. 25 megavat gücündeki tesis, yıllık 45 milyon kilovat enerji üreterek bölgenin elektrik ihtiyacının önemli bölümünü karşılıyor.
Yaklaşık 68 bin nüfusun bulunduğu ilçede yıllık 225 milyon kilovat elektrik tüketiliyor. Böylelikle ilçenin elektrik ihtiyacının yüzde 20'si güneşten üretilmiş oluyor.
Tesisin işletme müdürü Mehmet Engin Tur, tesiste 100 bin civarında panel bulunduğunu ve yıllık toplam 45 milyon kilovat enerji ürettiklerini dile getirdi.
Tesiste üretilen elektriğin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye (TEDAŞ) yüklendiğini ve ardından da Enerjisa aracılığıyla ilçe halkına dağıtıldığını aktaran Tur, "Tesiste toplam 50 kişi istihdam ediliyor. Tesisimiz güneş enerjisi olarak Türkiye'de üçüncü, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ise en büyük tesisi." diye konuştu.
İslahiye elektriğinin yüzde 20'sini güneşten karşılıyor

Güncel

Kaynak: AA


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