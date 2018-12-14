İslahiye İibf'de Kariyer Günleri Konferansı

14 Aralık 2018 Cuma 15:09



14 Aralık 2018 Cuma 15:09

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) kariyer günleri kapsamında konferans düzenlendi.GAÜN İslahiye İİBF Konferans Salonunda İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy moderatörlüğünde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Nurdağı Kaymakamı, İslahiye Kaymakam Vekili Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Kemal Vural ve Türkiye İş Bankası İslahiye Şube Müdürü Serkan Demir katıldı.Kaymakam Düzgün, hayatından örnekler vererek, motivasyon, azim, çalışma ve gayretin tüm kapıları açacağını söyledi.Mezuniyetten sonra iş anlamında öğrenciler üzerinde baskı oluşacağını belirten Düzgün, anne, baba ve vatanlarına hayırlı evlat olmak için çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.Kariyerin bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy da "5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 25 yıl sonra nerede olacağım' sorusunu kendimize sorabiliyorsak kariyer hususunda bir ışık yakmış oluyoruz." dedi.Belediye Başkanı Vural da azmin başarının anahtarı olduğuna değindi.Türkiye İş Bankası İslahiye Şube Müdürü Demir ise bankada kariyer olanakları ve basamakları hakkında üniversite öğrencilerine bilgi verdi.