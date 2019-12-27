Haberler » Güncel » İslahiye İİBF'de okçuluk gösterisi yapıldı - Haber

İslahiye İİBF'de okçuluk gösterisi yapıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından kariyer günleri etkinlik şöleni kapsamında okçuluk gösterisi yapıldı.

27.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:08 İslahiye İİBF'de okçuluk gösterisi yapıldı
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından kariyer günleri etkinlik şöleni kapsamında okçuluk gösterisi yapıldı.
GAÜN İslahiye Yerleşkesi'nde, İslahiye İİBF ve Sanat ile Kulübü topluluklarının birlikte organize ettiği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin Koska, yenilenebilir enerji, Kahramanmaraş Spor Kulübü Başkanı Dr. Fatih Ceyhan ise uluslararası ticaret konulu konferans verdi.
Daha sonra yerleşke içerisindeki halı sahada Kilis İnsani Yaklaşımlar ve Araştırma Derneği (İYAD) Başkanı Mahmut Selçuk'un koordinesinde okçuluk gösterisi yapıldı.
Geleneksel okçu giysileri giyilen programda Selçuk, tüm şehitler için dua etti.
Okçuların gösterisinin ardından İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Paksoy ile katılımcılar, börk giyerek ok attı.
Paksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata sporu okçuluğun önemini belirterek, "Türk toplumunun bir yaşam biçimi olan fakat unutulmaya yüz tutmuş olan ata sporumuzun canlanmasına ve Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen çalışmalara katkı sağlamak amacıyla fakültemizde etkinlik düzenledik." dedi.
Üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personelin ok atışı denemelerinin ardından etkinlik sona erdi.

Gaziantep Üniversitesi, Edebiyat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24   Öğrenciler sokak kedileri üşümesi diye kulübe yaptılar - Haber
14:24   Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Gebze'de kıldı - Haber
14:24   Ankara'da polis ile zabıtadan dilenci ve seyyar satıcılara yönelik uygulama - Haber
14:23   Çubuk'ta "çocuk eğitimi" kursiyerlerine sertifikaları verildi - Haber
14:19   Pütürge'de deprem paniği kamerada - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:26:11