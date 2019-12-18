İslahiye İİBF'de tüm boyutlarıyla güvenlik semineri verildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) tüm boyutlarıyla güvenlik semineri düzenlendi.

GAÜN İslahiye İİBF İslahiye Yerleşkesi Konferans Salonunda Kamu Yönetimi Bölümü Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cevat Yıldırım koordinatörlüğünde düzenlenen seminere konuşmacı olarak İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğünden polis memurları Gülay Güngörmez, Süleyman Göğ, Mikail Yıldız ve Uğur Akgün katıldı.

Tüm boyutlarıyla güvenlik konusunda bilgilendirme yapan polis memurları, üniversite öğrencilerine, uyuşturucu, asayiş ve trafik alanlarında bilgi verdi.

Polisler, öğrencileri çevreden ve "kötü niyetli arkadaşlar"dan gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, katılımcılara teşekkür ederek, çiçek takdim verdi.

Kaynak: AA