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İslahiye İİBF ile Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi arasında protokol

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi arasında "Gazişehir Eğitimde Niteliğin Araştırılması Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

13.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:14İslahiye İİBF ile Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi arasında protokol
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi arasında "Gazişehir Eğitimde Niteliğin Araştırılması Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.
Proje çerçevesinde GAÜN İslahiye İİBF'de karşılıklı iletişimin sağlanması amacıyla üç yıl süreyle iş birliği protokolü yapıldı.
Dekanlık makamında yapılan protokolü İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Paksoy ile Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi adına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin imzaladı.
İmza töreninde Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi Müdürü Ahmet Karabulut da hazır bulundu.

Gaziantep Üniversitesi, Borsa İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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