İslahiye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlandı

GAZİANTEP'in İslahiye
İlçesi'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı. Demokrasi Meydanı
'ndaki Atatürk
anıtına çelenk konulmasıyla başlayan kutlama programına; Nurdağı
Kaymakamı ve İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin
Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, daire amirleri, STK
temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Öğrencilerin şiirler okuduğu ve mehteran takımının gösteri yaptığı etkinlikler, geçit töreniyle son buldu. - Gaziantep