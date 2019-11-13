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İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı düzenlenen program ile kutlandı.

13.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:48İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı düzenlenen program ile kutlandı. Kutlamalarda askerler bin 500 adet Türk bayrağı dağıttı.

İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlama programına il protokolü ve vatandaşlar katıldı. İslahiye Garnizon Komutalığı askerleri tarafından öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldı. Toplam bin 500 bayrağın dağıtıldığı programda öğrenciler tarafından şiirler okundu. Kutlamalarda Farabi Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri tarafından Kurtuluş günlerinin yeniden anlatıldığı gösteri sunuldu. Halk oyunları gösterilerinin de sergilendiği programda Adana 6.Tümen Askeri Bandosu tarafından konser verildi. - GAZİANTEP

Demokrasi Meydanı, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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