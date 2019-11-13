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İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yılı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı törenlerle kutlandı.

13.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:22İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yılı
'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı törenlerle kutlandı.

İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlanan kutlama törenine, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, İslahiye Belediye Başkanı Vural, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Vural, konuşmasında, "Biz topraklarımıza toprak katma ve bir damla petrol peşinde değil, ülkemizin sınırlarını korumakla meşgulüz." dedi.
106. Topçu Alay Komutalığı kutlama töreninde öğrencilere bin 500 adet bayrak dağıttı.
Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından devam eden programda Farabi Mesleki teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kurtuluşu simgeleyen gösterilerini sergiledi.
Halk Oyunları gösterisinden sonra Adana 6. Mekanize Piyade Tümeni Bölge Bando Komutanlığı Askeri Bandosu bir konser verdi. Askeri bando, sevilen ve birbirinden güzel şarkılarla ve marşlarla izleyicilerini coşturdu. Konser İzmir Marşının hep birlikte söylenmesiyle sona erdi.

Demokrasi Meydanı, Lütfi Kotan, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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