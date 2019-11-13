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Islahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

Islahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı Kutlamalarda askerler bin 500 adet Türk Bayrağı dağıtıldıGAZİANTEP - Gaziantep'in Islahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı düzenlenen program ile kutlandı.

13.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:29
Islahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
Kutlamalarda askerler bin 500 adet Türk Bayrağı dağıtıldı
GAZİANTEP - 'in Islahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı düzenlenen program ile kutlandı. Kutlamalarda askerler bin 500 adet Türk bayrağı dağıttı.
Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlama programına il protokolü ve vatandaşlar katıldı. İslahiye Garnizon komutalığı askerler tarafından öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldı.
Toplam bin 500 bayrağın dağıtıldığı programda öğrenciler tarafından şiirler okundu. Kutlamalarda Farabi Sağlık Meslek lisesi öğrencileri tarafından Kurtuluş günlerinin yeniden anlatıldığı gösteri sunuldu.
Halk Oyunları gösterilerinin de sergilendiği programda Adana 6.Tümen Askeri Bandosu tarafından konser verildi.
Islahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

Gaziantep, İslahiye, Genel

Kaynak: İHA


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