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İslahiye Ovası'nda buğday ekimi için hazırlıklar başladı

İslahiye Ovası'ndaki hububat üreticileri, ülkenin en önemli temel gıda maddeleri arasında yer alan buğday ve arpa üretimi için start verdi.

13.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:36İslahiye Ovası'nda buğday ekimi için hazırlıklar başladı
İslahiye Ovası'ndaki hububat üreticileri, ülkenin en önemli temel gıda maddeleri arasında yer alan buğday ve arpa üretimi için start verdi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan 'te çiftçiler, 2020 yılında hasadı yapılacak buğday ve arpanın ekimi için hazırlıklara başladı. Çiftçiler şu sıralar hububat ekimi için tarlalarını hazırlıyor. Havaların da sıcak gitmesini fırsat bilen çiftçiler tarlarda hummalı bir çalışma yürütüyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ekim ayının ikinci haftası başlayan buğday ve arpa ekim çalışmalarının kasım sonuna kadar süreceğini belirterek, "Yaz mahsulü olan biber, pamuk ve diğer ürünlerin hasadının ardından tarlalar buğday ve arpa ekimine hazırlanıyor. Ekim ayının 15'inden kasım ayı sonuna kadar çiftçilerimiz buğday ve arpa ekimi yapabilirler" dedi.

Kota uygulaması bu yıl başlıyor

Oda Başkanı Köse, Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu, bir tarlaya en fazla 2 yıl aynı ürünün ekilebileceği yönündeki kotanın da bu yıl başladığını hatırlatarak, "Çiftçilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde bir ürünü üçüncü yıl gösteremeyecek. Gösterdiği zaman da ÇSK alamayacak yani desteklemeden faydalanamayacak. Bu nedenle çiftçi ister istemez farklı bir ürüne yönelecek" şeklinde konuştu.

Sertifikalı tohumlar destekleniyor

Köse, sertifikalı tohumların desteklendiğini de söyleyerek, "Bakanlık sertifikalı tohumlarda 45 kuruş bir destekleme veriyor .Birkaç yıldır da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı tarafından çiftçilerimize birinci sınıf tohumluk buğday dağıtılıyor" diye konuştu.

Köse, tüm çiftçilere başarılı bir ekim dönemi, bol ve bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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