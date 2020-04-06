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İslahiye ve Nurdağı'nda korona virüse geçit yok

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmaması adına alınan tedbirleri uygulamak için emniyet ve jandarma ekipleri, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde şehir giriş çıkışlarında oluşturulan noktalarda 24 saat esaslı olarak denetimlerine devam ediyor.

06.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:13
İslahiye ve Nurdağı'nda korona virüse geçit yok
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmaması adına alınan tedbirleri uygulamak için emniyet ve jandarma ekipleri, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde şehir giriş çıkışlarında oluşturulan noktalarda 24 saat esaslı olarak denetimlerine devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde şehir giriş çıkışlarında 24 saat esaslı denetimlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelgenin yayımlanmasının ardından harekete geçen İslahiye ve Nurdağı Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin diğer illerle olan tüm ana bağlantı yollarında ve ilçelerinde uygulama gerçekleştiriyor. Sürücüler, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma, sosyal mesafeyi koruma, ruhsatta geçen yolcu sayısının yüzde elliyi geçmemesi, araç içerisinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yolcu olup olmadığı, vücut ısılarını ateş ölçer ile ölçülmesi gibi birçok başlıkta denetimlerden geçiyorlar. Ekipler, son çıkan tedbirler kapsamında geçerli mazereti olmayan ve gerekli belgeleri bulunmayan sürücülerin uygulama noktalarından şehre giriş çıkışına izin vermedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, İslahiye, Nurdağı, 3. Sayfa
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