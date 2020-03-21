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İslahiye ve Nurdağı'nda koronavirüs tedbirleri

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyet gösteren fırınlar, lokantalar, pastaneler, yemekhaneler ve marketlerde denetim yapıldı.

21.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:48
İslahiye ve Nurdağı'nda koronavirüs tedbirleri
Gaziantep 'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyet gösteren fırınlar, lokantalar, pastaneler, yemekhaneler ve marketlerde denetim yapıldı.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, ürün fiyatları, hijyen ve diğer konular kontrol edildi.
İşletmelere genel uyarı yapılırken, vatandaşlardan da uygunsuz üretim yapan, salgından dolayı fahiş fiyatla ürün satan, sunum yapan işletmeleri ALO 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0174 numaralı Whatsapp İhbar Hattı'na bildirmeleri istendi.
Uyarılarda ayrıca salgına karşı el yıkama ve diğer kurallara uyulması istendi, maske ve eldiven kullanmanın önemi vurgulandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Nurdağı, Zabıta, Güncel

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