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İslahiyeli aşık, koronavirüs için türkü besteledi: Ne kötü dertmiş zalim korona

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, halk aşığı İbrahim Çetin (63), koronavirüs salgınına dikat çekmek için 'Ne kötü dertmiş zalim korona' isimli türküyü besteledi.

14.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:12
İslahiyeli aşık, koronavirüs için türkü besteledi: Ne kötü dertmiş zalim korona

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, halk aşığı İbrahim Çetin (63), koronavirüs salgınına  dikat çekmek için 'Ne kötü dertmiş zalim korona'  isimli türküyü besteledi.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de görülen koronavirüs salgını ile ölümlerin yaşanması haberlerinden etkilenen Beyler Mahallesi kırsalında 17 yıldır besicilik yapan 6 çocuk babası aşık İbrahim Çetin, bağlamasını eline alarak türkü besteledi.

'Ne kötü dertmiş zalim korona' ismini verdiği parçasını seslendiren Çetin, amacının salgına dikkat çekmek olduğunu ifade ederek insanlardan evde kalmalarını istedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Çetin, İslahiye, Güncel
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