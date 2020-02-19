Haberler » Güncel » İslahiyeli Elmas çifti kaybolan papağanlarını arıyor - Haber

İslahiyeli Elmas çifti kaybolan papağanlarını arıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ahmet ve Hülya Elmas çifti, evlerinin balkonundan kaçan "Paşa" isimli papağanı bulmak için ilçedeki duvarlara afiş astı.

19.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:33
'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ahmet ve Hülya Elmas çifti, evlerinin balkonundan kaçan "Paşa" isimli papağanı bulmak için ilçedeki duvarlara afiş astı.
Ahmet Elmas, gazetecilere yaptığı açıklamada, papağanı ablasının hediye ettiğini, hava aldırmak için balkona çıkardıklarında kaçtığını söyledi.
Yaklaşık 2 gündür papağını aradıklarını aktaran Elmas, "Paşa gidince diğer dişi papağanımız da içine kapandı. Annem bile 'Paşa' gittiği için üzülüyor. Bulana 200 lira vereceğiz." dedi.
Hülya Elmas da papağanlarını bulamadıkları için çok üzgün olduklarını anlatarak, görenlerin kendilerine ulaşması çağrısında bulundu.
Elmas çifti, papağanlarının fotoğraflarının bulunduğu afişleri ilçedeki duvarlara asarak, arama çalışmalarını sürdürüyor.
İslahiyeli Elmas çifti kaybolan papağanlarını arıyor

Değerli Taş, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
19.02.2020 16:14:18