Islak kek tarifi En güzel ıslak kek tarifleri

Yumuşacık dokusu ve ağızda dağılan yapısı ile herkesin sevdiği ıslak keki evinizde kolayca yapmak için ıslak kek tarifleri seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Özel ıslak kek tarifi ve farklı ıslak kek tarifleri ile mutfakta harikalar yaratarak sevdiklerinizi etkileyebilirsiniz. İşte nefis görünümüz lezzetli ıslak kek tarifleri…

ÇİKOLATALI ISLAK KEK NASIL YAPILIR?

5 çaylarının vazgeçilmez atıştırmalığı ıslak kek, hem misafirleriniz hem de çocuklarınız için leziz bir mola seçeneğidir. Yumuşacık dokusu ve enfes tadı yemeye doyamayacağınız çikolatalı ıslak kekle vazgeçilmez tarifiniz olacak.

Çikolatalı ıslak kek için gerekli malzemeler:

4 adet yumurta, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 200 gram sütlü veya bitter çikolata, yarım çay bardağı süt, 1, 5 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya

Çikolatalı ıslak kek yapılışı:

Şeker ve yumurtayı mikserler yaklaşık 10 dakika çırpın. Vanilya, kakao, sıvı yağ ve süt ilave edip tekrar çırpın. Bu karışımdan bir su bardağı kenara ayırın. Geri kalan kısmına kabartma tozu ekleyip çırpmaya devam edin. Elde ettiğiniz hamuru orta boy bir tepsiye dökün. 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika boyunca pişirin.

Bir yandan çikolatayı benmari usulü eritin. Eriyen çikolataya 1 bardak ayırdığınız karışımı yarım çay bardağı kadar süt ilave edip hızlıca çırpın.

Kek sıcak haldeyken dilimleyin. Çikolata sosu da kekin her yerine gelecek şekilde dökün. Biraz bekleyip ıslak keki ılık şekilde servis edin. Afiyet olsun.

PORTAKALLI ISLAK KEK NASIL YAPILIR?

Özellikle çocuklarınızın sağlıklı şekilde beslenmesini istiyor ve onlara lezzetli atıştırmalıklar ikram etmek istiyorsanız, portakallı ıslak kek tarifini deneyebilirsiniz. Çocuklarınızın çok seveceği bu tarif ile çocuklarınız sağlıklı ve lezzetli şekilde beslenmiş olacak. Portakallı ıslak kek tarifi sadece çocuklarınızın değil sizin de çok seveceğiniz bir tarif olacak. İşte portakallı ıslak kek tarifi…

Portakallı ıslak kek için gerekli malzemeler:

3 adet yumurta,1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet portakalın suyu, 1 çay kaşığı karbonat, 2 buçuk su bardağı elenmiş un, 1 su bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı portakal kabuğu rendesi, Portakal suyunun bardağının üstünü tamamlayacak miktarda süt.

Sos için: 2 adet portakalın suyu, 1 çay bardağı su, 4 çorba kaşığı toz şeker, Portakalların kabuk rendesi

Portakallı ıslak kek yapılışı:

Kek kalıbını güzelce yağlayıp unlayın.

Çırpma kabına portakal kabukları ve toz şekeri alıp yavaş şekilde çırpın.Yumurtaları ilave edip elenmiş unu üzerine ekleyin. Yavaş yavaş karıştırmaya devam edin. Portakal sulu sütü ve sıvı yağı da ilave edip yavaş yavaş şekilde karıştırın.

Fırını 200 derecede ısıtın. Harcı kalıba dökün ve fırına sürüp 15 dakika pişirin ve ısısını 170'e düşürün. 45 dakika sonra tekrar kontrol edin.

Bir yandan sosu hazırlayın.¾ kaşık toz şekeri su ile karıştırın. 2 portakalın kabuklarını ve suyunu ilave edip pişirin. Fırından çıkardığınız keki bira ılıtıp servis tabağına alın. Üzerine soğuk sosu ilave ettikten sonra servis edin. Afiyet olsun.

MUZLU ISLAK KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Islak kek tarifini farklı şekilde yapmak istiyorsanız deneyebileceğiniz lezzetler var. Muz ilavesi ile ıslak kekinizi değiştirebilir, farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Bu tarifle 5 çaylarınızda lezzet rüzgarları estirebilirken, çocuklarınızın da çok seveceği bir seçeneğe sahip olacaksınız.

Muzlu ıslak kek için gerekli malzemeler

3 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, Aldığı kadar un, 1 su bardağı şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ

Sosu için: 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao, Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker

Üzeri için: Hindistan cevizi, muz sütlü çikolata

Muzlu ıslak kek yapılışı

Şeker ve yumurtaları mikserle iyice çırpın.Süt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, un ve kakao ekleyip çırpmaya devam edin. Kek hamurunu elde edin.170 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

Kek pişerken bir yandan sosu hazırlayın. Kakao, süt, sıvı yağ ve kakaoyu çırpın. Kaynamaya başlayıncaya kadar ocakta ısıtın.Kek pişince 3 dk bekleyip ve daha sonra dilimleyin. Üzerine hazırladığınız sosu döküp soğumaya bırakın.

Muzları dilimleyip Hindistan cevizine bulayın.Kekin üzerine süs olarak dizin. Dilerseniz sütlü çikolatayı benmari usulü eritip kekin üzerine dökün. Afiyet olsun.

KOLAY ISLAK KEK NASIL YAPILIR?

Hızlıca ıslak kek yapmak ister misiniz? Zamanınız azsa ve hemen servis yapmanız gerekiyorsa kolay ıslak kek tarifini tercih edebilirsiniz. Her evde bulunan pratik malzemelerle yapılan kolay ıslak kek tarifi ile her an misafir ağırlamaya hazır olacaksınız. İşte kolay ısla kek tarifi…

Kolay ısla kek için gerekli malzemeler:

4 yumurta, 2 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 2 su bardağı un, kabartma tozu ve vanilya, 1 su bardağı süt, 1su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt

Kolay ıslak kek yapılışı:

Kolay ıslak keki yapmaya başlarken öncelikle şeker ve yumurtayı köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından süt, kakao ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. Bu karışımdan bir bardak kenara ayırın. Kalan karışımı un, kabartma tozu ve vanilya ekleyip kek kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımı yağlanmış tepsiye dökün.Önceden 180 derece ısıtılmış fırına alın.Kek pişince ılımaya alın. Üzeri için ayırdığınız bir su bardağı karışıma 1 su bardağı süt ekleyip kekin üzerine dökün. Afiyet olsun.