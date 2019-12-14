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Islak zemin kazaya sebep oldu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hava yağışından dolayı ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.

14.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:04Islak zemin kazaya sebep oldu
Afyonkarahisar'ın ilçesinde hava yağışından dolayı ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Çay-Dinar karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Nurbaki Ç. (33) yönetimindeki 03 ABG 028 plakalı otomobil seyir halindeyken, havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin yolun sağ tarafına savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında Nurbaki Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Nurbaki Ç.'yi Çay Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Çay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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