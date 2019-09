Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'ın denge dini olduğunu belirterek, "İslam barış, huzur, kurtuluş ve denge demektir. Dünyanın dengesi bozulmasın diye Kur'an'ın ayetleri Rabbimiz tarafından bütün insanlığa gönderilmiştir" dedi.

Bir dizi toplantıya katılmak üzere Mersin'e gelen Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş, hafızlık programına katıldı. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Erbaş'ın yanı sıra eşi Seher Erbaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile eşi Zeliha Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü, din görevlileri, hafızlar ve aileleri katıldı. Tören hafızların dualar eşliğinde ailelerinin arasından geçerek, sahneye gelmesiyle başladı. Aileleri ve protokol üyeleri tarafından ayakta karşılanan hafızların geliş anında duygusal anlar yaşandı. İl Müftüsü Şaban Kondi ile Vali Su'nun konuşmasının ardından kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tohumların artık saçıldığını, bittiğini ve meyve verdiğini söyledi. Bugün meyve olarak 84 hafızın hazır olduğunu kaydeden Erbaş, "Hafızlarımıza verdiğimiz hafızlık icazet belgelerinde bir ayet ile bir hadisi şerif yer alıyor. Yer yüzünde insanoğluna verilen en büyük nimet İslamdır. Rabbimiz bizi bu nimetle müşerref kılmış ve İslamın en büyük mucizesi Kur'anı Kerim'dir. Rabbim Kur'an'ı Kerim'i gönüllerinde, zihinlerinde muhafaza eden hafızlarımızı bizlere nasip eylemiş. Kur'anı Kerim hepimiz için bizi kötülüklerden uzaklaştıran, şeytana karşı zırh gibi bizi kuşatan, koruyan bir kitaptır. Hafızlarımız Kur'an'ı koruyor, Kur'an'da bizleri koruyor. Karşılıklı bir koruma söz konusu. Rabbimden niyazımız hafızların sayılarının artması, Kur'an'ın muhafızlarının artmasıdır. Ne kadar çok hafızımız olursa beşerin dertlerine dermanda artacaktır. Kur'an ile ne kadar iç içe yaşayan, Kur'an'ın emirlerini yerine getiren insanlar her zaman iyiliklerle meşguldür. Hep birlikte iyi insan olmaya çalışalım, hep birlikte bulunduğumuz yerde, yaşadığımız mahallelerde, şehirde hiçbir kötülük kalmasın, herkes birbirini sevsin, herkes birbirinin düşüncesine saygı göstersin, herkes birbirini iyiliğe teşvik etsin. İşte Kur'an bu hakikate davet ediyor"şeklinde konuştu.

"TOPLUMLAR BİRLİKTE YAŞAMAK ZORUNDA"

Toplumların birlikte yaşamak zorunda olduğunu vurgulayan Erbaş, "Yalnız yaşamazsınız. Aile olacaksınız, toplum olacaksınız. Allah insanları birbirine muhtaç olarak yaratmış. İnsanı farklı farklı kabiliyette, renklerde, dinlerde, dillerde yaratmış. Yani çok farklılıklar var. Dolayısıyla bu farklılıkları biz zenginlik olarak kabul ettiğimiz zaman hangi toplumda yaşıyor olursak olalım orada barışı ve huzuru buluruz. Mersin'i bu şekilde tanımaktan mutlu oldum. Bu zenginlikler hepimizin zenginliği. Hafızlarımızın bu başarısı hepimizin başarısıdır. Kur'an'ı gönüllerine, zihinlerine yerleştirmiş insanlardan ancak hayır, iyilik beklenir. Dini yaşan insanlardan hayırdan başka bir şey gelmez" ifadelerini kullandı.

İslam'ın denge dini olduğunun altını çizen Erbaş, "Cenabı Hak bütün peygamberlere gönderdiği dine İslam adını vermiştir. İslam barış, huzur, kurtuluş ve denge demektir. Dünyanın dengesi bozulmasın diye Kur'an'ın ayetleri Rabbimiz tarafından bütün insanlığa gönderilmiştir. Bütün dengesi bozulmuş olan dünyanın yeniden dengeye gelmesi de bizim elimizdedir. Dünyada her 3,5 saniyede bir insan açlıktan ölüyor, denge öyle bozulmuş ki her 3,5-4 saniye de bir insan tokluktan, çok yemekten ölüyor. Halbuki İslam'daki o infak anlayışı zekat, sadaka, yardımlaşma, paylaşma uygulansa milyarlarca potansiyel oluşturacak bir zekat yoğunluğumuz var. Bunlar uygulanmalı. İnsanlar birbirine yardım etmeli. Yardım ettiği zaman Kur'an'ı Kerim'deki 255 kadar infak ayetinin de hikmetini anlamış oluruz. Hafızlarımızdan bizim beklentimiz hayatlarını Kur'an'a göre tanzim etmeleridir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erbaş, en ufak hafıza icazet belgesini verdi.

