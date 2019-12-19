İslam Dünyasının Gözü Konya'da Olacak

Bakan Kasapoğlu: " Konya'nın Muhteşem Ev Sahipliğini Tüm Dünyaya İspat Edeceğiz"Ev sahibi ülke anlaşma imza törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Konya'mızın bu önemli organizasyona ev sahipliğine layık en güzide şehir olduğuna yürekten inanıyorum. 2021'de Konya'nın muhteşem ev sahipliğini tüm dünyaya hep birlikte ispat edeceğiz" dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sporun barış, kardeşlik ve hoşgörü olduğu düşünüldüğünde 5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'ya çok yakışacak" diye konuştu.