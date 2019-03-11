İslam Dünyasının Kaderi İslam Gençliğinin Elinde Şekillenecektir"

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) kapanış programında, İslam dünyasının geleceğini İslam gençliğinin şekillendireceğini söyledi.Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda ICYF'in "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" kapanış programı gerçekleştirildi.Kapanış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Filistin Devleti Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu Başkanı Orgeneral Cibril Recub, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim bin Mübarek el-Şafi, Ankara'daki yabancı misyon şefleri, akademisyenler, İİT gençlik forumu uluslararası temsilcileri, öğrenciler katıldı.Burada konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kudüs davasının ve Filistin halkının daha güçlendiği bir törenin gerçekleştirildiğini söyledi.İslam dünyasının geleceğinde gençliğin oynayacağı role değinen Kıran, Katar'ın başkenti Doha'nın 2019 İslam Dünyası Gençlik Başkenti olmasının önemine dikkati çekti. Kıran şu ifadeleri kullandı:"Geçmişte belki sembolik ve kağıt üzerinde kaldığı düşünülmüş bu projenin son bir yılda geldiği aşama İslam gençliği adına son derece önemli, anlamlı ve umut vericidir. Bu halkanın daha genişlenmesi Kudüs'ten sonra bu bayrağı İslam dünyasının sorunlarına maddi ve manevi duyarlılık göstermiş Katar'ın devralması da son derece önemlidir."Filistin Spor ve Gençlik Yüksek Konseyi Başkanı Cibril Recub, Kudüs'ün İİT Gençlik Başkenti olarak seçilmesinin, İsrail'in "ABD tarafından desteklenen ırkçı işgaline karşı" Filistinlilerin yalnız olmadığının göstergesi olduğunu dile getirdi.Filistin halkına verdikleri destek nedeniyle katılımcılara teşekkür eden Recub, "Sizlerin bu yardımı Filistinlilerin umudunu sıcak tutuyor." diye konuştu.Recub, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm uluslararası kuralları ve yasaları hiçe sayarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı karşısında, Kudüs'ün İİT Gençlik Başkenti olarak seçilmesinin de ayrı sembolik önem taşıdığının altını çizdi."Filistin ve Kudüs davası Katar için sürekli öncelik olmuştur"Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim bin Mübarek el-Şafi de bu onuru Katar'a verdikleri için Filistin'e teşekkür etti.Kudüs'ün İslam aleminin ilk kıblesi, Hz. Muhammed'in miraca çıktığı nokta olduğunu vurgulayan el-Şafi, "Filistin ve Kudüs davası, Katar için her zaman bir numaralı ve sürekli öncelik olmuştur." diye konuştu.Türkiye'ye de İİT gençlik başkenti kapanış organizasyonu gerçekleştirdiği ve Filistin davasına bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğu için teşekkür eden Şafi, "Katar karşı karşıya olduğu zalim, kuşatıcı ve uluslararası kuralları hiçe sayan ambargo altındayken bile Filistin'in insani davasına ilişkin maddi ve manevi duruşundan vazgeçmedi. Türkiye de aynı şekilde kendisine tüm sığınanlara sadece kapılarını değil kalplerini de açtı." dedi.Şafi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin de gençlere ve gençliğe özel bir önem verdiğine işaret ederek, yıl boyunca İİT gençleri için Katar'ın birçok program ve aktivite düzenleyeceğini belirtti.İslam Konferansı Gençlik Forumu-Diyalog ve İşbirliği (İKGF-Dİ) Başkanı Taha Ayhan da yürütülen proje ile Filistin'in profilini artırıcı çalışmalar yapıldığını söyledi.İİT gençlik başkentinin 2016'da İstanbul olduğunu anımsatan Ayhan, "2018'de ise Kudüs ile taçlandı. İslam kimliğinin farklı renkleri bütün İİT üyelerine tanıtılıyor. Bu fırsatla Filistin ile olan iş birliği ve dayanışmamızı ortaya koymuş olduk. 2019 yılında ise bu başkent görevi Katar'ın başkenti Doha'dır." diye konuştu.