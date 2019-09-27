İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu 13. Toplantısı yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 13. toplantısında S&P İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi Fonu'nun lansmanı gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamaya göre yurt dışından konuşmacıların dakatılımıyla 26 Eylül Perşembe günü Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde Conrad İstanbul BosphorusOtel'de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu'nda S&P İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi Fonu'nun lansmanıgerçekleştirildi.

İİT üyesi ülkelerin borsa, takas ve saklamakuruluşlarının yetkilileri ve temsilcileri katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari işbirliği DaimiKomitesi (İSEDAK) Sekretaryası Direktörü Selçuk Koç, Forum kapsamında İİT Altın Borsası ve Endeks görev gücü çalışmalarının İSEDAKkararlarının hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen de İslam ülkelerindentoplantıya katılan temsilcilere teşekkür ettiğini kaydederek, "Borsa İstanbul yönetimi olarak İİT Borsaları, Takas veSaklama Kuruluşları arasında tecrübe ve bilgi paylaşımının son derece yararlı olduğunu ve birliktehareket etmenin belirlenen ortak hedeflere ulaşmayı hızlandırdığını, İİT Borsalar Forumu'nun bukonuda önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönen, konuşmasında halen devam etmekte olan İİT Endeks projesi kapsamında S&PİİT/İSEDAK 50 İslami Endeks Fonu'nun kurulmasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İİT Borsalar Forumu kapsamında halen devam etmekte olan İİT Altın Borsası projesi ile ilgilide altına dayalı ETF veya benzeri ürünlerin İİT Borsalarında işlem görmesi, Takasbank tarafındangeliştirilen Altın Transfer Projesinin İİT ülkeleri ölçeğine taşınması gibi yeni açılımlardeğerlendirilebilir. İİT Borsalar Forumu mevcut projelerle ilgili başarılı çalışmalarının yanı sıragündemine yeni projeler de ekleyerek İİT sermaye piyasası kuruluşları arasındaki iş birliğinigeliştirmeye devam edecektir."

Toplantıda borsaların en iyi örnek uygulamalarının başlığı altında Borsa İstanbul, Tahran Borsası, Endonezya Borsası ve Pakistan TakasKuruluşu sunumlarını gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada sürdürülebilirlik konusunda çalışmak üzere Borsa İstanbul, Pakistan ve Endonezya Borsalarından oluşan yeni bir görev gücü oluşturulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA