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İslam İşbirliği Teşkilatı, Trump'ın sözde barış planını tümüyle reddetti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddetti.

03.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:14İslam İşbirliği Teşkilatı, Trump'ın sözde barış planını tümüyle reddetti
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddetti.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin, "İİT, Trump'ın sözde barış planını tamamen reddetti." ifadelerine yer verildi.

İİT, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki genel merkezde, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanmıştı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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Kaynak: AA

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